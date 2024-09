Interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo – azioni A, B e C: i progetti approvati in provincia di Messina

Sono stati approvati gli elenchi delle istanze, ammesse e finanziate e quelle non ammesse a contributo riguardante l’azione A collegato al programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo.

In provincia di Messina è stato ammesso e finanziato solo il progetto del comune di Alì Terme per 105.210,00 euro.

Sono stati invece in numero maggiore, per la provincia di Messina i progetti inseriti negli elenchi per l’azione B collegati al programma di ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile nelle aree del demanio marittimo.

Ammessi i progetti dei comuni di Patti – 37.500,00 euro, Torrenova – 17.117,01 euro, Piraino – 19.164,93 euro, Gioiosa Marea – 24.375,60 euro, Milazzo – 137.710,00 euro, Torregrotta – 3.904,00 euro e Forza D’Agrò – 52,455,42 euro.

Infine per l’azione C in provincia di Messina sono stati finanziati i progetti dei comuni di Torregrotta – 6.100,00 euro, Sant’Alessio Siculo – 5.000,00 euro e Santa Teresa di Riva – 12,688,00 euro.