Capo d’Orlando: crollata parte del lungomare di San Gregorio, le nostre interviste

Se si continua con gli interventi tampone e non si predispone un intervento per una soluzione definitiva, puntualmente alle prime mareggiate la strada provinciale che gravita su San Gregorio, località rinomata di Capo d’Orlando, subisce smottamenti. E’ accaduto anche questa notte. La situazione è quella che vedete, che il mare che imperversa e con il rischio anche di allagamenti della piazzetta vicina e delle abitazioni. La Città Metropolitana ed il comune di Capo d’Orlando sono al corrente di quanto è accaduto su una strada in cui rischiano di essere travolti anche i sottoservizi.