Tutto pronto ad Ucria per l’arrivo di Fred De Palma! Il 13 Settembre per i festeggiamenti in onore del SS. Cristo della Pietà, l’artista si esibirà presso l’ex Campo Sportivo.

Una serata tutta da vivere, all’insegna della fede, della musica e del divertimento. All’interno ci sarà anche un’area dedicata al cibo, mentre ci sono ben tre zone destinate al parcheggio.

Il 14 settembre invece si esibirà Mariuccia Cannata in arte “Pipitonella”.

Un weekend tutto da vivere ad Ucria!