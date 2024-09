San Salvatore di Fitalia: tutto pronto per la festa della Madonna delle Grazie il 14 e 15 settembre

Si terranno nel prossimo fine settimana – sabato 14 e domenica 15 settembre – i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a S. Salvatore di Fitalia. Una festa molto sentita dalla comunità filatese, ma anche da diversi pellegrini che, soprattutto da Galati Mamertino e Tortorici, giungono a piedi nella chiesa di contrada Grazia che custodisce il venerato simulacro.

Una festività legata a tradizioni e ricordi indelebili di un tempo, quando la festività coincideva con la vendita delle nocciole appena raccolte, che per la festa di “Grazia” veniva commercializzate ad prezzo maggiore, ma anche con l’inizio dell’anno scolastico: infatti era tradizione acquistare il materiale scolastico proprio in occasione della festa.

Il programma delle celebrazioni prevede per sabato 14 settembre il giro della banda Vincenzo Bellini per le vie del centro alle 18. A seguire alle 20 la S. Messa e i Vespri. Alle 21 spettacolo musicale “Salvatore e Lucia” con la partecipazione di Mago Max. Il 15 settembre solenne messa alle 11, poi la processione del simulacro della Vergine alle 12 nei quartieri Santuzza e Case Popolari; nel pomeriggio alle 16 si terrà la processione verso il la zona Scrisera. Ancora musica in piazza alle 21.30 con i “Camurria” e a mezzanotte spettacolo pirotecnico.

Il programma è stato redatto a cura della Parrocchia e dei volontari del Comitato per la festa, ai quali è andato il ringraziamento del primo cittadino Giuseppe Pizzolante e di tutta l’amministrazione comunale, per l’impegno profuso nell’organizzazione della Festa e di tutti degli eventi, con il patrocinio del Comune.