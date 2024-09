Piraino: stabilizzati cinque lavoratori Asu in servizio al comune

Si è concluso stamane l’iter di stabilizzazione per cinque lavoratori Asu in servizio presso il comune di Piraino che, in forza della legge regionale 1/2024, vengono assunti in organico a tempo indeterminato.

I contratti di lavoro sono stati sottoscritti da parte del responsabile del servizio ragioniere Aurelio Scaffidi; si tratta di due lavoratori con profilo professionale “operatore” con contratto a 24 ore settimanali, due con profilo “operatore esperto” a 23 ore settimanali e un’ “istruttore” a 21 ore settimanali.

Un obiettivo importante per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Cipriano e atteso a lungo dai cinque lavoratori, che vedono finalmente coronare il proprio sogno dopo anni di incertezza e precarietà.

Da oggi i cinque lavoratori assunti e le loro famiglie avranno sicurezza e dignità lavorativa, ha evidenziato il sindaco Cipriano, che ha sottolineato come “queste assunzioni rappresentano un momento ragguardevole ed incisivo per il potenziamento del personale comunale e dei servizi comunali. E’ il dovuto riconoscimento verso chi, per anni, ha garantito con responsabilità, competenza e passione il funzionamento di alcuni servizi pubblici”.

In questa occasione il primo cittadino ha ringraziato i funzionari comunali il segretario comunale Giuseppina Cammareri, il ragioniere Aurelio Scaffidi e la dottoressa Maria Rosaria Condipodero.