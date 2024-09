Patti: in arrivo due cantieri per disoccupati finanziati dalla Regione

Grazie a due finanziamenti regionali saranno realizzati due cantieri di lavoro per disoccupati nel territorio di Patti e permetteranno di dare occupazione e migliorare l’arredo urbano.

Circa 100 mila euro saranno spesi per la sistemazione e riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi di piazza XXV Aprile ed oltre 77 mila euro per disoccupati per la sistemazione e riqualificazione di alcuni tratti di marciapiedi della via dei Pini.

I progetti esecutivi dei due interventi sono stati approvati dal comune.