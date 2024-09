Gioiosa Marea, l’I.C. Anna Rita Sidoti alla cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico a Cagliari

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea è stato selezionato dall’Ufficio Scolastico Regionale come una delle tre scuole siciliane che prenderanno parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico, prevista per il prossimo 16 settembre presso il Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari. L’evento, di grande prestigio, vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Si tratta di un riconoscimento di straordinaria importanza per l’Istituto Comprensivo di Gioiosa Marea, diretto con impegno e dedizione dal Prof. Leon Zingales.

La scuola, scelta per i risultati eccellenti raggiunti e per la validità della sua offerta formativa, che lo rende un esempio di eccellenza educativa, sarà rappresentata da tre studenti meritevoli di Gioiosa Marea e Piraino che frequentano le classi terze delle scuole secondarie del nostro comprensivo avranno l’onore di rappresentare l’intera comunità scolastica in un contesto nazionale: Paolo Cipriano (III A Gliaca di Piraino), Miriam Cappadona (III A Gioiosa Marea) e Alessio Giaimo (III E San Giorgio). I tre studenti saranno accompagnati dalla Prof.ssa Mariagrazia Marino.