Accademia della Musica da Record, il talentuoso Valerio Giuliano (10 anni) ammesso al Conservatorio al primo posto

Il talentuosissimo Valerio Giuliano (10 anni – Messina), è stato ammesso, col primo posto assoluto in Graduatoria e col voto di 30/30, al 4° anno del corso di Pianoforte Principale (primo anno propedeutico), presso lo storico Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e di fatto essendo l’allievo più giovane in 17 anni di Accademia della Musica a centrare questo prestigioso obiettivo.

Una svolta storica, dato che con l’ultima riforma dei conservatori del 2016, l’accesso ai prestigiosi istituti di alta formazione musicale italiani, può essere affrontata tra i 14/16 anni di età per ammissione ai Propedeutici e dai 18 anni in poi per gli Accademici /Corsi di Laurea, in entrambi i casi sostenendo un difficile esame pianistico, con domande di ammissione provenienti da tutta la Sicilia e parte della Calabria e con pochi posti disponibili riservati ai migliori talenti.

Ma per il giovane talento di Messina è stata istituita ad hoc dal “Corelli” una sessione speciale denominata “PROPEDEUTICO GIOVANI TALENTI”, date le grandi qualità tecniche, didattiche e musicali di Valerio.

L’allievo del Prof. Paolo Stervaggi ha presentato un “ardito” programma pianistico, che ha spaziato dalle musiche di Heller e Mozart, arrivando a Chopin e Kachaturjan, confrontandosi con ragazzi e ragazze di altissimo livello provenienti da tutta la Sicilia orientale, anagraficamente più grandi.

Valerio è uno dei tanti talenti formati presso gli studi ADM in questi 16 anni di attività sotto la guida del prof. Paolo Stervaggi e sotto i monitoraggi periodici attenti e scrupolosissimi del M° Antonino Averna, già vice direttore del Conservatorio di Messina nonché punto di riferimento umano e didattico per l’Accademia della Musica sin dall’anno della fondazione (2008).

“Gratificazioni del genere – dice il maestro Stervaggi – ci fanno capire che l’impegno profuso in questi anni ha portato i suoi frutti rendendo il nostro Istituto in punto di riferimento nella formazione musicale classica e moderna in tutta la provincia di Messina.”

Ricordiamo che le ammissione presto il prestigioso istituto Accademia della Musica con sedi in Capo d’Orlando e Brolo, sono a numero chiuso ed entro il 30 settembre 2024.