San Fratello – Siglato oggi il contratto: al via la stabilizzazione dei 20 lavoratori ASU del comune

Una bellissima notizia che pone fine ad un precariato durato fin troppo tempo. E’ stato siglato oggi il contratto per la definitiva stabilizzazione dei 20 lavoratori ASU in servizio al comune di San Fratello.

Sono 6 operatori ex categoria A, 5 operatori esperti ex categoria B e infine 9 istruttori ex categoria C. Saranno stabilizzati a tempo indeterminato, con contratto part-time.

Il comune montano consolida così i propri dipendenti e dunque si assicura una macchina amministrativa più solida, i lavoratori e le loro famiglie sono adesso maggiormente confortati nel prosieguo del loro lavoro.