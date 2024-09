Palermo, operaio messinese cade da un ponteggio. E’ in gravi condizioni

Incidente sul lavoro a Palermo, dove un operaio messinese è rimasto gravemente ferito.

Secondo le prime informazioni l’uomo, 35enne originario di Faro Superiore, stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un cantiere di via Ugo La Malfa, in un immobile in disuso. Sembra che, a causa del cedimento di un ponteggio, sarebbe caduto da un’altezza di circa 4 metri, sbattendo violentemente la testa. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che la hanno trasferito all’ospedale Villa Sofia.

Sul posto i tecnici dell’Asp e gli agenti della polizia di Stato, che indagano sull’accaduto.