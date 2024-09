Novara di Sicilia, al via i lavori per la realizzazione dell’elisuperficie

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione dell’eli-superficie, nei pressi del galoppatoio. L’iniziativa, che rientrava nei finanziamenti 𝐏𝐍𝐑𝐑 “𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚’ ”, era destinata ai comuni delle Aree Interne e mirava a creare nuovi servizi e infrastrutture (o migliorare quelli esistenti) attraverso un aumento della qualità dell’offerta, agevolando la soluzione di problemi legati all’esclusione e alla marginalità sociale. Il progetto per la realizzazione dell’infrastruttura, presentato dal Comune di Novara di Sicilia, ha ottenuto risorse pari a € 𝟯𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬.

“Ringraziamo tutti coloro i quali, con impegno, diligenza e costanza, sono stati pronti a recepire gli indirizzi dell’Amministrazione ed a dargli attuazione con risultati oltre le più rosee aspettative.” scrive il primo cittadino Gino Bertolami, sui social.

“Per il nostro territorio, il sogno di realizzare una nuova infrastruttura come l’eliporto, diventerà presto realtà e sarà un importante passo in avanti sulla strada del risparmio di tempo, indicatore privilegiato per l’efficienza della catena del soccorso.” conclude il sindaco