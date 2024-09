Milazzo: refezione scolastica dal 7 ottobre; l’Inps ha individuato i beneficiari della “Carta dedicata a te”

Il servizio della refezione scolastica nelle scuole comunali di Milazzo inizierà lunedì 7 ottobre.

Vi saranno delle novità organizzative legate all’iscrizione, alla prenotazione ed al pagamento dei pasti. Infatti il comune ha deciso di attivare un nuovo sistema informatico, che consentirà di gestire in modalità integrata l’iscrizione ai servizi, la prenotazione del pasto, i pagamenti online, lo scarico della certificazione 730, le comunicazioni mediante un portale Web multilingua e un APP per smartphone.

Le famiglie dovranno pertanto necessariamente pre-iscrivere i propri figli al servizio mensa. La domanda di iscrizione è obbligatoria per tutti. Coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere ai servizi. La contribuzione a carico dell’utenza è differenziata in base al reddito risultante dall’ISEE del nucleo familiare. Il pagamento dovrà essere anticipato. L’incontro, al quale parteciperanno anche i referenti dei plessi e i genitori componenti la commissione mensa, si terrà venerdì 20 settembre nella sala giunta del palazzo municipale.

Nel frattempo il comune della città del Capo ha pubblicato la lista dei beneficiari della “Carta dedicata a te”, individuati dall’Inps.

A Milazzo i beneficiari sono 846, individuati sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla legge di Bilancio 2023. La misura è stata istituita dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ed è disciplinata, per l’anno 2024, dal Decreto Interministeriale 4 giugno 2024.

Il beneficio consiste in un unico contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, rilasciate da Poste Italiane S.p.A..

I beneficiari della “Carta dedicata a te” 2024, potranno ritirarla in qualsiasi Ufficio Postale, esibendo codice fiscale e documento di identità in corso di validità, mentre coloro che sono già stati beneficiari della misura nell’anno 2023, confermati nelle liste di beneficiari 2024, vedranno ricaricata la Carta già in loro possesso.

Il contributo economico “Carta dedicata a te” è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti (in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale).