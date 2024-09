Cesarò, stabilizzati 15 lavoratori ex Asu. Oggi la firma dei contratti

Si concretizza con la firma del contratto di lavoro a tempo inderminato la stabilizzazione dei 15 dipendenti per le attività socialmente utili (ex ASU) impiegati presso il Comune di Cesarò. Un vero e proprio momento di festa, raggiunto dopo decenni di precariato, con la sottoscrizione dei contratti, avvenuta oggi nella stanza della prima cittadina Katia Ceraldi, assente per altri impegni, e con tanto di foto di gruppo.

“Siamo tra le prime Amministrazioni Comunali ad aver stabilizzato gli ASU. Non appena è stata emanata la circolare regionale che lo permetteva abbiamo subito avviato l’ iter perché la dignità lavorativa, in questa vicenda a mio avviso per troppi anni mortificata, dev’essere sempre garantita in uno Stato di Diritto.” Scrive la sindaca sulla sua pagina social.

“Non ho potuto condividere con voi questo importante momento ma voglio farvi giungere, anche qui, affettuosi auguri.

Da oggi siete dipendenti comunali a tutti gli effetti. Tanti tanti auguri, dal vostro sindaco” conclude