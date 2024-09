Capo d’Orlando – Da oggi e fino al 21 settembre aperte le iscrizioni per la mensa scolastica

Sono aperte le iscrizioni, sulla piattaforma DONACOD, per il servizio di “Mensa Scolastica” a Capo d’Orlando. Le stesse dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma DONACOD.

L e iscrizioni al Servizio Mensa Scolastica saranno aperte dall’11/09/2024 alle ore 24,00 del 21/09/2024. La procedura di iscrizione è illustrata tramite il link collegato dal sito del Comune .

L’iscrizione sarà consentita solo per gli alunni che hanno un borsellino virtuale con un credito pari o superiore a zero, pertanto, sarà necessario essere in regola con i pagamenti dei precedenti Anni Scolastici.

Le domande di iscrizione saranno valutate e si riceverà conferma dell’avvenuta iscrizione.

Per quanto riguarda i relativi pagamenti per i servizi richiesti dovranno essere effettuati esclusivamente con il sistema PAGOPA ai sensi della normativa vigente. La funzione PAGOPA è presente sulla piattaforma DONACOD: per emettere un avviso pagoPA entrare nella scheda dell’alunno e premere sul tasto ricarica con PAGOPA, seguire la procedura indicata e pagare con strumenti elettronici o scaricare l’avviso e recarsi in un punto di pagamento abilitato. Non potranno pertanto essere accettate altre forme di pagamento (conto corrente, bonifici ecc.) pena la perdita dello stesso versamento.

La presentazione del modello Isee in corso di validità andrà effettuata esclusivamente tramite la Piattaforma Donacod ed avrà validità dal giorno di deposito.

Il nuovo Isee 2025 andrà depositato entro il 31/1/2025 ed avrà effetto retroattivo dal 1/1/2025. Decorsa quella data eventuali depositi tardivi non avranno effetto retroattivo.

Gli utenti che hanno depositato Isee ancora in corso di validità per il passato anno scolastico non devono ridepositarlo.

All’atto della sottoscrizione della domanda si accetta la presa visione delle seguenti condizioni:

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Per il servizio di “Mensa” la prenotazione è attiva per tutti i giorni. Dovranno quindi essere segnalate entro e non oltre l’orario indicato in piattaforma dello stesso giorno le eventuali assenze (entrare nella Piattaforma Donacod – entrare nella scheda dell’alunno – premere su “segnala assenza” – cambiare data se necessario e confermare con il tasto SUBMIT).

Per il servizio di cui sopra, si potrà effettuare la cancellazione dell’iscrizione in qualsiasi momento richiedendola all’indirizzo e-mail carmelina.mancuso@comune.capodorlando.me.it. Una volta richiesta la cancellazione del servizio di “Mensa Scolastica” si dovrà attendere l’evasione della pratica e nel frattempo, andrà in ogni caso comunicata l’assenza al servizio.

Durante l’anno scolastico sarà data possibilità di avere un fido di 15€ al di sotto del quale il servizio sarà bloccato. L’importo di tale fido potrà essere modificato a discrezione del Comune durante l’anno scolastico.

Gli orari, le modalità di prenotazione e le funzionalità della piattaforma possono essere modificati nel tempo previa comunicazione tramite la piattaforma stessa.

È esclusiva responsabilità del genitore/tutore essere in possesso di un dispositivo computer, smartphone o tablet con connessione ad Internet per gestire le attività necessarie alla gestione del servizio.

E’ possibile risparmiare sul costo dei servizi scolatici del comune raccogliendo e versando (sul borsellino Donacod del Comune) Buoni Donacod.

I Buoni Donacod si possono raccogliere nei diversi esercizi commerciali aderenti anche on-line con i siti aderenti.