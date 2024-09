A20 – Villafranca Tirrena: guida dalla Francia in Sicilia con patente falsa. Fermato e denunciato dalla Polstrada

Guidava con una patente inglese falsa e non era la prima volta. Si tratta di un uomo di nazionalità Srilankese di anni 39 sorpreso la scorsa notte dalla Polstrada alla guida di un’autovettura di grossa cilindrata mentre, in compagnia di un connazionale, stava raggiungendo dalla Francia la città di Messina, per trascorrevi un periodo di ferie presso propri connazionali.

Gli agenti del Distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto, nel corso di un servizio di vigilanza, nei pressi della Barriera Divieto dell’autostrada A/20, a Villafranca Tirrena si sono subito accorti di alcune anomalie presenti sulla patente di guida esibita dal conducente: materiale difforme, note e microscritture di sicurezza illeggibili ed hanno conseguentemente sottoposto il documento a più approfonditi accertamenti, accertandone la falsità.

Al conducente, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per la sua presenza irregolare sul territorio Italiano, è stata inflitta la sanzione amministrativa di guida senza patente (5.000 euro) ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per mesi tre.