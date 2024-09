Tortorici – Incetta di premi al “Wine Hunter” di Merano per Isabella Catalano Ciancio de “La bottega Reale”

Una grande stagione di successi, l’ennesima per lo staff della Pasticceria la Bottega Reale di Isabella Catalano Ciancio che da Tortorici, in provincia di Messina, ha avviato una seconda attività dolciaria sulle Isole Eolie, a Lipari.

I gelati, molto apprezzati, fanno da trait d’union per l’attività sui Nebrodi, a Tortorici, che ha da poco raggiunto il riconoscimento, tra i tanti, del Merano Wine Hunter Award per i panettoni e per la pasta reale. The Wine Hunter Award di Merano è il premio di eccellenza ed alta qualità assegnato annualmente tra ottobre e novembre a prodotti vitivinicoli e culinari, ai distillati ed alle birre. I prodotti vincitori del Merano WH Gold sono il panettone Ciauru, il panettone nocciole con pasta reale e il box dolci.

Una menzione speciale per il panettone Donna Isabella, preparato con un infuso ai petali di rosa, fragoline di bosco e pepite di cioccolato bianco, ricoperto con cioccolato bianco puro e sfoglie d’oro. Isabella Ciancio, pastry chef di fama nazionale, con la lavorazione della pasta reale dalle nocciole nebroidee ha ottenuto il Presidio Slow Food che dischiude circuiti virtuosi di piccole realtà d’eccellenza della coltura delle nocciole sui Nebrodi.

Una stagione di successi tra mare e montagna, tra farina, zucchero e creatività, per Isabella Catalano Ciancio, pastry chef dell’Associazione Duciezio, l’associazione capofila della tutela della tradizione dell’ars dolciaria siciliana e, da un anno, vice-presidente della Fic Federazione Italiana Cuochi Sezione Provinciale di Messina in rappresentanza anche delle numerose lady chef del territorio. E proprio con quest’ultima rappresentanza Isabella Ciancio parteciperà a un momento di show cooking al prossimo G7 Agricoltura a Siracusa.

Lei, madre di tre figli, è il “cuore” della pasticceria, un laboratorio dove le materie prime d’eccellenza del territorio regionale proveniente da agricoltura biologica, soprattutto quello nebroideo, si trasformano in specialità artigianali dal gusto unico.

La pasta reale di nocciole, presidio Slow Food a Tortorici, è la regina indiscussa della produzione di Bottega Reale dal 1996. Dalla pasta reale, dolce simbolo di Tortorici alla varietà di biscotti “rubati” dalla madia della nonna, dai panettoni al ciauro di Sicilia con pistacchi veraci, scorzette di arancia, la “Bottega Reale Ciancio”, è la tappa obbligata per palati gourmet.

Tra i riconoscimenti più prestigiosi che si aggiungono al Wine Hunter Merano, quello de il Salone del Gusto di Torino, a Golosaria 2022 a Milano, altro evento esclusivo dove si è presentato la vasta scelta di panettoni e colombe artigianali.

“Soddisfazione per un lavoro di ricerca sui materiali che prosegue ormai da anni – ha commentato Isabella – e che prefigura un connubio tra artigianalità e territorio nel susseguirsi di generazioni e maestranze alternate. Si prepariamo alla stagione invernale per valorizzare al meglio la nucidda dei Nebrodi e la pasta reale di Tortorici.”

In settimana inoltre Isabella e il suo staff hanno ricevuto la visita in laboratorio del grande Giucas Casella che, alla ricerca delle sue origini, è passato da Tortorici per provare alcune deliziose specialità, con la promessa di ritornare.