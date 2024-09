Barcellona Pozzo di Gotto: operazione procura antimafia 2022, richieste 13 condanne per voto di scambio e spaccio di droga

E’ attesa per dicembre la sentenza del processo al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a carico di tredici persone accusate a vario titolo tra gli altri di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, scambio elettorale politico mafioso e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il processo si riferisce ad un’inchiesta del 2022. Il Pm della Procura distrettuale antimafia di Messina Francesco Massara ha concluso la sua requisitoria e ha chiesto le condanne per tutti gli imputati. Massimo Abbriano 7 anni e 6 mesi, Giovanni Biondo 20 anni, Luigi Bucolo 3 anni, Mariano Calderone 10 anni, Fortunato Caranna 10 anni, Alessio Catalfamo 13 anni, Stefania De Luca 7 anni, 6 mesi 1000 euro di multa, Salvatore Foti 3 anni, Youness Marouane 7 anni 6 mesi e 1000 di multa, Vincenzo Nucera 20 anni, lo stesso numero di anni per Angelo Porcino, 9 anni e 1500 euro di multa per Aldenice Santos Cardoso e infine 18 anni e 12.000 euro di multa per Carmelo Tindaro Scordino. Ora il processo proseguirà il 4 novembre prossimo, con l’intervento degli avvocati della difesa ed è stata fissata una udienza successiva, il 9 dicembre. Il collegio della difesa è composto dagli avvocati Carmelo Occhiuto, Giuseppe Lo Presti, Antonio Siracusa, Diego Lanza, Giuseppe Tortora, Salvatore Silvestro, Francesco Pellegrino, Filippo Barbera, Dorella Aliquò, Giovanni Pino, Tommaso Calderone, Tino Celi.