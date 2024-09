Alessia Dall’Osto è Miss Reginetta d’Italia 2024. Per la catanese Fernanda Carani la fascia di Miss Pubblicità

“E’ un’emozione indescrivibile, ancora non riesco a crederci …sono veramente felice grazie! Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia migliore amica e alle persone che hanno creduto in me e mi hanno sostenuto. Con questa corona invito tutti a credere sempre nei sogni, io l’ho fatto ed oggi è il giorno più bello della mia vita” ha detto Alessia Dall’Osto Miss Reginetta d’Italia 2024 tra le lacrime di gioia, sommersa dall’abbraccio delle altre ragazze al momento dell’incoronazione.

Alessia Dall’Osto 19 anni di Pian Camuno, Brescia, altezza 1,74,profondi occhi scuri, capelli castani e un sorriso splendente, ha conquistato l’ambita Corona di Miss Reginetta d’Italia 2024 a colpi di sguardi e sfilate in passerella, sbaragliando tutte le ottanta Miss aspiranti al bramato titolo del celebre concorso, diretto da Alessio Forgetta.

Alessia ha conseguito quest’anno la maturità scientifica ed ha appena passato con successo il test di iscrizione alla Facoltà di Medicina. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della moda e del cinema.

Tra le belle curiosità da segnalare nella famiglia Dall’Osto, il fratello di Alessia, Matteo Dall’Osto, di 24 anni, è stato incoronato la settimana scorsa a Pescara Mister Italia 2024.

Seconda classificata con la fascia del Comune di Riccione Giorgia Mondi 16 anni, di Venezia.

Terza classificata con la fascia Opera Beach Club Sofia Granelli, 17 anni di Como.

Quarta classificata con la fascia Queen Mood Jasmine Luca, 17 anni di Pordenone.

Quinta classificata con la fascia SDB Giulia Rella, 17 anni di Rovereto (TN).

A tenere alta la bandiera delle bellezze siciliane è la splendida Fernanda Carani 17 anni di Catania, studentessa di scienze umane e ballerina di danza contemporanea, con il sogno di lavorare nel mondo della moda, e dello spettacolo. Fernanda Carani ha conquistato nella finale di Miss Reginetta d’Italia 2024 la Fascia Lapis Pubblicità.

Un grande show nella suggestiva scenografia dell’Opera Beach Club di Riccione dedicato alla bellezza, tra musica, danza e moda ha caratterizzato la finale del celebre concorso condotto brillantemente dalla splendida Sofia Bruscoli e da Francesco Anania con tanti ospiti che si sono esibiti sul palcoscenico di Miss Reginetta, tra cui l’esilarante comico Rocco Ciarmoli, l’amato conduttore di Rai 1 Beppe Convertini e l’attrice Beatrice Luzzi, tra le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello, presto a fianco di Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista nella nuova edizione del reality.

“Un consiglio che posso dare alle ragazze è quello di non imitare nessuno ma di essere sempre uniche – ha detto Beatrice Luzzi alle giovani Miss– Nel mondo dell’arte e dello spettacolo vali se sei unico, quindi andate avanti per la vostra strada anche se vi sembra assurda… è proprio quello il bello.”

Il noto conduttore televisivo Francesco Anania ,originario di Milazzo e da anni presentatore ufficiale delle finali del celebre concorso, ha ricordato l’importanza di Miss Reginetta “E’ una straordinaria esperienza dove le ragazze possono farsi notare, dimostrando anche che il vero valore va oltre l’aspetto esteriore. – Ha affermato Francesco Anania – Negli anni, abbiamo visto molte delle nostre concorrenti trasformarsi in artiste, modelle e professioniste affermate, grazie alle opportunità che il concorso di Alessio Forgetta offre. Ogni ragazza in gara è già una vincitrice, porta con sé talento, determinazione e sogni da realizzare”.

Le grandi emozioni del concorso si potranno rivivere in televisione, nelle puntate di Queen Mood, la terza edizione dell’unico docu-reality italiano girato dietro le quinte di un concorso di bellezza che svelerà le storie di vita e le passioni delle giovanissime ottanta Miss alla conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia, condotto dalla bellissima e carismatica Giulia Daniela Soponariu Miss Reginetta d’Italia 2023, affiancata da Luca Carpitella.

“Siamo estremamente soddisfatti di questa edizione di Miss Reginetta d’Italia, le ragazze di quest’anno, oltre ad essere bellissime, hanno mostrato una determinazione e una passione davvero ispiratrici.– Ha commentato alla fine della serata il patron del Concorso Alessio Forgetta – Partecipare a Miss Reginetta non è solo un’opportunità per brillare sul palco, ma è anche un viaggio di crescita personale e professionale, qui, le ragazze imparano le dinamiche di questo affascinante mondo, ed hanno la possibilità di costruire relazioni, sviluppare la propria autostima e scoprire il loro potenziale unico”.