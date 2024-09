“A nome mio e dell’Assemblea Regionale Siciliana esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa del segretario generale della Presidenza della Regione Maria Mattarella. Ai figli, ai familiari ed al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore. Esempio di professionalità e dedizione al lavoro, l’avvocato Maria Mattarella è sicuramente una grande perdita per la nostra Regione.