Patti – “Caccia al ladro”, proseguono le ricerche del rapinatore

Proseguono a Patti da sabato pomeriggio le ricerche dell’uomo che ha rapinato una donna sull’uscio di casa, in via 2 Giugno, riuscendo a trafugare una busta contenente denaro, grazie al possesso di una pistola e sparando tre colpi, seppur a salve – perché l’arma era giocattolo – ma è lecito credere che in quel momento la donna non avrà certo avuto il tempo di capire se si trattava di una vera o meno.

I carabinieri della compagnia di Patti, al comando del tenente colonnello Salvatore Pascariello, titolari delle indagini sono alla ricerca di un uomo; hanno acquisito tutti gli elementi possibili e continuano le ricerche monitorando quanto accaduto sabato pomeriggio, intorno alle ore 14.00; in quella circostanza un uomo, travisato e armato di una pistola giocattolo, ha avvicinato una signora che stava aprendo la porta di casa in via 2 Giugno. Ha esploso tre colpi e poi si è fatto consegnare dalla signora, titolare di un esercizio commerciale, una busta contenente l’incasso della giornata. Si tratta di circa un migliaio di euro. Dopo di che si è dileguato. Scattato l’allarme, sono intervenuti nell’immediatezza i carabinieri della compagnia di Patti. I militari dell’Arma hanno in avanti informato i magistrati della Procura della Repubblica di Patti e nel frattempo erano già scattate le ricerche dell’uomo, che sono tuttora in corso. All’uomo si contesta rapina.