Lunedì è giorno di nuovi inizi e mai come questo 9 settembre segna una svolta per genitori e bambini. E’ suonata oggi la prima campanella per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie di Capo d’Orlando, con una sostanziale novità: l’accorpamento dei due istituti comprensivi, adesso diventato unico sotto la direzione della Prof.ssa Rita Troiani.