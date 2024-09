Amunì Festival: la voce emozionante di Arisa chiude l’evento. A Torrenova numeri da capogiro. Il plauso dei produttori

Va in archivio con numeri da capogiro la seconda edizione dell’Amunì Festival dell’agroalimentare a Torrenova. 3 giorni intensi, con 26 produttori di eccellenza enogastronomica siciliana negli stand allestiti sul lungomare, 10 buyers, di cui 5 esteri, degustazioni per i visitatori, la presenza della camera di commercio australiana e dell’associazione italiana sommelier.

Circa 80 mila le presenze complessivamente stimate dai promotori, tra area food, stand e concerti, per un macchina organizzativa impeccabile, dentro e fuori l’area espositiva.

Piazza Mare sold out, poi, per i tre concerti correlati, dove Rocco Hunt il 6 settembre e il discussissimo Fedez il 7 hanno fatto ballare il pubblico, che poi ha continuato fino all’alba, tutte e tre le serate, sotto le Vele con la disco del Tova, persino domenica 8, nonostante fosse un pre-feriale.

Con la voce straordinaria di Arisa, giorno 8 settembre è calato il sipario sulla manifestazione, fiore all’occhiello del comprensorio, con un asso nella manica per ogni serata che ha permesso ad amministrazione comunale e Nuova Torrenova Pro Loco di calare il tris e portare a casa uno straordinario successo.

La valorizzazione e la promozione del prodotto siciliano d’eccellenza in Italia e all’estero sono stati il cuore pulsante dell’Amunì festival 2024. Entusiasti i 26 produttori, che hanno vissuto tre giorni di incontri vivaci e continui, non solo con i 10 buyers, di cui 5 esteri ed importanti marchi della grande distribuzione italiana, ma anche con il pubblico che ha affollato gli stand, a caccia di assaggi e novità delle produzioni e persino nelle relazioni tra espositori stessi, che hanno colto l’occasione per conoscersi e farsi apprezzare, con la prospettiva di partneriati produttivi o nuove possibili sinergie in future avventure commerciali ed espositive.