Si tuffa in mare… con il cavallo: identificato e multato ad Oliveri

Un episodio davvero stravagante, quasi ai confini della realtà. E’ accaduto nei giorni scorsi ad Oliveri, come denunciato dall’Amministrazione Comunale via social network: un 15enne ha infatti deciso di “tuffarsi” in acqua direttamente in sella al suo cavallo, tra lo sconcerto dei bagnanti che stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio in spiaggia.

L’amministrazione di Oliveri ha, con la consueta ironia, pubblicato la foto con il volto coperto del ragazzo, che è stato identificato e multato. Il 15enne, dopo la contestazione della multa ha risposto di non “sapere di star commettendo un’azione illegale”.