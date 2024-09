Capo d’Orlando – Lunedì l’avvio scolastico al Liceo Lucio Piccolo. Alcune classi trasferite in via Muscale

Nessun “effetto sorpresa” per l’avvio del nuovo anno scolastico: in Sicilia la prossima settimana si torna tutti tra i banchi e c’è anche chi ha anticipato il rientro in classe. Nonostante il caldo afoso e l’ipotesi di una deroga alla data del 12 settembre, gli studenti siciliani inizieranno l’anno scolastico nei prossimi giorni.

Un’ipotesi proposta, nelle settimane scorse, con una richiesta avanzata al Miur da un gruppo di docenti e sindacati che avevano sollevato la questione dell’emergenza caldo e delle classi pollaio esposte a temperature che alle nostre latitudini, alla vigilia della ripresa scolastica, continuano ancora a superare la media stagionale.

All’opposto la tendenza comune, almeno per quanto riguarda gli istituti di grado superiore, è stata quella di anticipare, in media di 2 – 3 giorni, la data del rientro in classe. All’Istituto Merendino di Capo d’Orlando si è già tornati tra i banchi, mentre ci sarà una grossa novità per gli alunni del Liceo Lucio Piccolo.

A causa di alcuni lavori di ristrutturazione che riguardano l’immobile principale di via Consolare Antica, 6 classi di Scienze Applicate e 11 di Liceo Scientifico sono state trasferite nei nuovi locali di via Muscale e ci resteranno sicuramente per tutto l’anno scolastico. In via Consolare Antica rimangono 5 classi di Scienze Applicate e 9 di Liceo Sportivo. A Torrente Forno 5 di classico, 10 di Linguistico e tutte le classi del Liceo Articolo.

I lavori dell’immobile riguardano l’adeguamento sismico e sono stati decisi e banditi dalla Città Metropolitana lo scorso anno. Non si conosce ancora però la data dell’avvio dei lavori.