Barcellona Pozzo di Gotto – L’ex Monastero dei Basiliani diventerà un polo culturale

A conclusione dei lavori di riqualificazione e restauro il complesso dell’ex monastero dei Basiliani di Barcellona Pozzo di Gotto diventerà un vero e proprio polo culturale di altissimo livello.

Così come previsto dal programma elettorale del sindaco Pinuccio Calabrò la restituzione alla città di un inestimabile patrimonio artistico di Barcellona Pozzo di Gotto è una priorità dell’amministrazione comunale ed oggi è stata firmata la determina di nomina di un pool di qualificati esperti a titolo gratuito che cureranno la trasformazione del complesso monastico in un prestigioso polo culturale con la realizzazione di un museo, di un centro di documentazione sulla storia dei Basiliani, un centro studi per la valorizzazione delle tradizioni locali ed una sala convegni.

A coordinare il team composto da altri sei professionisti sarà il dottor Andrea De Pasquale, dirigente della Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della Cultura, da sempre molto vicino alla città di Barcellona Pozzo di Gotto. Al suo fianco ci saranno l’esperto alla cultura del comune di Barcellona Salvatore Scilipoti, gli architetti Marcello Crinò, Boris Cassata e Giuseppe Messina, l’avvocato Nino Sottile Zumbo ed il critico d’arte Andrea Italiano.

Il sindaco Pinuccio Calabrò interloquirà con il team per seguire le attività di programmazione che porteranno alla realizzazione del polo culturale in un luogo di enorme valore artistico e storico che risale alla seconda metà del ‘700.