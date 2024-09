Minacce e aggressioni per ottenere l’acqua in uno stabilimento balneare nel Messinese: due arrestati

In un crescendo di gesti intimidatori, i pubblici ufficiali, che inizialmente si erano frapposti, sono stati apertamente minacciati e aggrediti; tra gli aggressori, uno in particolare ha anche speso la propria caratura criminale di appartenenza a un noto clan mafioso messinese. Gli sviluppi investigativi, coordinati dal procuratore di Barcellona Pozzo di Gotto Giusppe Verzera, hanno consentito di accertare che in una escalation di condotte gli amministratori, pressati dalle gravi minacce ricevute, avevano sospeso il rifornimento in corso e dirottato l’autobotte allo stabilimento balneare per garantire la fornitura d’acqua, imposta con la forza delle intimidazioni, scavalcando il legittimo ordine predisposto dalle autorità.