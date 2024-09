Messina: sentenza di II° grado per l’operazione “Nebrodi”

Processo di secondo grado relativo all’operazione “Nebrodi” sulla mafia dei pascoli. La sezione penale della corte d’appello di Messina -presidente Tripodi a latere Giacobello e Orlando, ha disposto 65 condanne, 64 riduzioni di pena, 18 le assoluzioni totali e 6 prescrizioni totali.

In avanti assoluzioni e prescrizioni parziali e ci sono state conferme per le assoluzioni disposte in primo grado, dopo che è stato rigettato l’appello del pm.

La sentenza di primo grado è stata emessa il 31 ottobre 2022 dal tribunale di Patti, con 91 condanne e 10 assoluzioni. Il collegio giudicante è stato composto dal presidente Scavuzzo, e a latere La Spada e Vona.

L’operazione antimafia sfociò nel gennaio 2020 con arresti e confische; a seguito delle indagini dei carabinieri del Ros e della Guardia di finanza si scoprì un sistema di truffe agricole sui terreni sui Nebrodi dal 2010 al 2017.