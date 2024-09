Mafia dei Pascoli, sentenza d’appello: pene ridotte e nuove assoluzioni. Dimezzata la pena per l’ex sindaco di Tortorici Emanuele Galati Sardo

Sentenza nella serata di ieri per gli 89 imputati nel maxiprocesso dinanzi alla prima sezione penale della corte d’appello di Messina, presidente Francesco Tripodi, a latere Antonino Giacobello e Daria Orlando per il procedimento scaturito dall’operazione “Nebrodi”, la più imponente delle inchieste mai eseguite in Italia e all’estero sulle truffe per intercettare i fondi comunitari destinati al comparto agricolo e su cui, secondo gli inquirenti della DDA di Messina, oggi guidata da Giuseppe Lombardo, aveva messo le mani la mafia. Il blitz scattò il 15 gennaio 2020, quando furono arrestate 94 persone e sequestrate 151 aziende agricole.

Alla sbarra finirono 101 imputati: 90 furono condannati in primo grado per un totale di 600 anni di carcere ed 11 assolti, dopo un lungo e complesso processo.

I giudici della Corte d’appello hanno sostanzialmente rideterminato le pene stabilite dai giudici di prime cure, considerando la prescrizione intervenuta per diversi reati e alcune parziali assoluzioni. In questo modo sono risultate azzerate ben 24 condanne, di cui 7 con assoluzione con formula piena. Esclusa, invece, l’ipotesi dei magistrati della DDa della Procura Messinese, riprosta in appello, della sussistenza dell’associazione a delinquere di tipo mafioso per il c.d “gruppo Faranda” considerato dagli inquirenti vicino al clan dei Bontempo Scavo, riconoscendo, invece, l’associazione a delinquere semplice.

Ridimensionate le condanne per 64 imputati ed una sola confermata: ridotta la pena per Salvatore Faranda, da 30 anni a 20 anni; Sebastiano Bontempo detto “Biondinu” condannato a 25 anni e 7 mesi di reclusione in primo grado, ottiene una riduzione a 20 anni e 6 mesi, mentre per Sebastiano Conti Mica detto “Belloccio” la pena è stata ridotta da 23 anni e 6 mesi a 20 anni e 6 mesi.

Dimezzata la pena anche per l’ex sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo, che è stato condannato a 3 anni ed 1 mese di reclusione, contro i 6 anni e due mesi comminati in primo grado.

Queste le pene in appello:

AGOSTINO Ninone Pasqualino: 8 anni di reclusione (in primo grado 13 anni e 4 mesi)

ARCODIA Laura: assolta per non aver commesso il fatto (in primo grado condannata a 2 ani e 2 mesi)

ARMELI Sebastiano: assolto da un capo di imputazione perché il fatto non sussiste; estinto un secondo capo di imputazione (in primo grado condanna per 7 anni e 4 mesi)

ARMELI Giuseppe: 3 anni di reclusione (in primo grado 9 anni e 2 mesi).

ARMELI MOCCIA Giuseppe, 2 anni di reclusione; pena sospesa (in primo grado 3 anni e 10 mesi)

ARMELI MOCCIA Rita: 3 anni e 4 mesi (in primo grado 7 anni e 8 mesi).

ARMELI MOCCIA Salvatore: 1 anno e 3 mesi di reclusione, pena sospesa (in primo grado 5 anni e 4 mesi di reclusione e 5.000€ di multa)

BARBAGIOVANNI Calogero: 12 anni e 8 mesi di reclusione (in primo grado 15 anni e 6 mesi di reclusione).

BONTEMPO Alessio: reato estinto per prescrizione (in primo grado 2 anni di reclusione; pena sospesa).

BONTEMPO Gino: reati estinti per prescrizione (in primo grado condanna a 4 anni di reclusione).

BONTEMPO Giuseppe: assolto da un capo di imputazione perché il fatto non costituisce reato; prescritti gli altri reati (in primo graso 3 anni e 4 mesi).

BONTEMPO Salvatore: 10 anni di reclusione (in primo grado condanna a 12 anni).

BONTEMPO Sebastiano detto “biondinu” – 20 anni e 6 mesi (in primo grado 25 anni e 7 mesi).

BONTEMPO SCAVO Sebastiano: assolto perché il fatto non sussiste (in primo grado condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione).

CALA’ LESINA Salvatore: assolto perché il fatto non sussiste (in primo grado condanna a 10 anni di reclusione).

CALABRESE Maria Chiara 2 anni e 8 mesi e 3.334 euro di multa (in primo grado 4 anni di reclusione e 5.000 euro di multa).

CALCO’ LABRUZZO Gino confermata la condanna a 10 anni di reclusione

CALI’ Antonino 2 anni e 3 mesi ai domiciliari (in primo grado 3 anni e 4 mesi)

CAPUTO Antonio 2 anni e 8 mesi (in primo grado 4 anni di reclusione).

CARCIONE Giuseppe, assolto per non aver commesso il fatto (in primo grado condanna a 3 anni e 4 mesi)

COCI Jessica: assolta perché il fatto non sussiste per 3 capi di imputazione e perché il fatto non costituisce reato per altri due (in primo grado 5 anni e 10 mesi)

COCI Carolina: 1 anno e 6 mesi, pena sospesa (in primo grado 3 anni)

COCI Domenico: 13 anni e 8 mesi (in primo gra do 17 anni e 6 mesi di reclusione).

COCI Rosaria: 1 anno e 8 mesi (primo grado 4 anni e 8 mesi).

COCI Sebastiano: 2 anni e 5 mesi (in primo grado 4 anni e 4mesi)

CONTI MICA Denise: 1 anno e 8 mesi, pena sospesa (primo grado 3 anni di reclusione).

CONTI MICA Sebastiano detto “Belloccio”: 17 anni e 6 mesi (in primo grado 23 anni e 6 mesi).

CONTI PASQUARELLO Giusi: 1 anno e 6 medi pena sospesa (primo grado 4 anni e 4 mesi).

CONTI TAGUALI Ivan: 7 anni e 6 mesi ( primo grado 11 anni e 2 mesi).

COSTANTINI Massimo: assolto per non aver commesso il fatto (primo grado 5 anni)

COSTANZO ZAMMATARO Antonina: assolta perché il fatto non costituisce reato (primo grado 4 anni e 4 mesi)

COSTANZO ZAMMATARO Claudia: assolta perché il fatto non costituisce reato (primo grado 3 anni).

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (1950): 1 anno e 6 mesi, pena sospesa (primo grado 5 anni)

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “u carretta” (1982): 14 anni e 6 mesi (primo grado 16 anni e 4 mesi).

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “rummuluni” (1985): assolto per non aver commesso il fatto (primo grado condanna a 12 anni di reclusione).

COSTANZO ZAMMATARO Loretta: reati estinti per prescrizione (primo grado 3 anni e 2 mesi).

COSTANZO ZAMMATARO Romina: reato estinto per prescrizione (primo grado 3 anni)

COSTANZO ZAMMATARO Valentina: 1 anno e 4 mesi, pena espiata (primo grado condanna a 6 anni).

CRASCI’ Barbara: 1 anno e 8 mesi, pena sospesa (in primo grado 4 anni).

CRASCI’ Katia reati estinti per prescrizione (primo grado 4 anni e 4 mesi).

CRASCI’ Lucio Attilio Rosario: 6 anni e 6 mesi (primo grado 9 anni e 10 mesi).

CRASCI’ Salvatore Antonino: 1 anno e 8 mesi, pena sospesa (in primo grado 3 anni e 4 mesi)

CRASCI’ Sebastiano: 4 anni e 3 mesi (in primo grado 6 anni e 6 mesi)

CRAXI’ Sebastiano: 9 anni e 4esi (primo grado 13 anni e 7 mesi).

CRIMI Sara Maria: 1 anno e 8 mesi, 1.000 euro di multa, pena sospesa (primo grado 2 anni di reclusione e 5.000 euro di multa).

DELL’ALBANI Salvatore: 2 anni e 6 mesi (primo grado 4 anni e 10 mesi).

DESTRO MIGNINO Santo: 4 anni e 20.000 euro di multa ( primo grado 10 anni e 6 mesi di reclusione).

DESTRO MIGNINO Sebastiano: 3 anni e 6 mesi e 18.000 euro di multa (primo grado 10 anni e 4 mesi).

DI MARCO Marinella: assolta perché il fatto non costituisce reato (primo grado condanna a 6 anni e 11 mesi).

DI STEFANO Maurizio: 1 anno e 4 mesi, pena sospesa (primo grado 3 anni e 4 mesi).

FARANDA Antonino: 2 anni e 5 mesi (primo grado 5 anni e 4 mesi).

FARANDA Aurelio Salvatore: 20 anni (primo grado 30 anni di reclusione).

FARANDA Davide: 3 anni e 6 mesi (primo grado 4 anni)

FARANDA Emanuele Antonino: 5 anni e 6 mesi (primo grado 6 anni e 2 mesi di reclusione).

FARANDA Gaetano: 4 anni e 2 mesi (primo grado 6 anni e 2 mesi di reclusione).

FARANDA Gianluca: 3 anni e 8 mesi (primo grado 4 anni di reclusione).

FARANDA Massimo Giuseppe: 7 anni e 2 mesi (primo grado 11 anni).

FERRERA Giuseppe: 2 anni, pena sospesa (in primo grado 2 anni)

FOTI Valentina: 2 anni e 5.000 euro di multa, sospensione condizionale (primo grado 2 anni di reclusione e 5.000 euro di multa).

GALATI GIORDANO Vincenzo (classe ’58): 2 anni e 4 mesi e 12.000 euro di multa (primo gradi 4 anni di reclusione e 30 mila euro di multa).

GALATI GIORDANO Vincenzo detto “Lupin” (classe 69): 19 anni e 6 mesi (primo grado 21 anni e 8 mesi.

GALATI MASSARO Santo: 1 anno e 4 mesi (primo grado 4 anni e 4 mesi).

GALATI PRICCHIA Daniele: due anni e due mesi (primo grado 4 anni e 10 mesi).

GALATI SARDO Emanuele: 3 anni e 1 mese (primo grado 6 anni e 2 mesi).

GULINO Mario: assolto per non aver commesso il fatto (primo grado 7 anni e 10.000 euro di multa).

HILA Alfred: assolto per non aver commesso il fatto; rinviato il fascicolo al pm per altro reato (primo grado 10 anni di reclusione).

LINARES Roberta: assolta perché il fatto non costituisce reato (primo grado 4 anni e 2 mesi).

LOMBARDO FACCIALE Pietro: 1 anno e 7 mesi, pena sospesa (primo grado 11 anni e 8 mesi).

LUPICA SPAGNOLO Francesca: 1 anno e 5 mesi, pena sospesa (primo grado 3 anni e 8 mesi).

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria: un anno e 10 mesi, pena sospesa (primo grado 5 anni e 6 mesi).

MANCUSO CATARINELLA Jessica: 2 anni di reclusione, sospensione condizionale e 5.000 euro multa – concordato in appello- (primo grado 3 anni e 7.500 euro di multa).

MANCUSO Cristoforo Fabio, assolto per un capo di imputazione; altri reati prescritti (primo grado 3 anni di reclusione).

MARINO Agostino Antonino: 6 anni e 4 mesi (primo grado 9 anni e 6 mesi di reclusione).

MARINO Rosario: 4 anni e 3 mesi (primo grado 6 anni e 8 mesi).

NATOLI Giuseppe: 3 anni e 5 mesi (primo grado 6 anni e 8 mesi).

PATERNITI BARBINO Antonino Angelo: assolto perché il fatto non costituisce reato (primo grado condanna a 4 anni e 10 mesi).

PIRRIATORE Massimo: 1 anno e 2 mesi ( primo grado 3 anni e 6 mesi).

PRUITI Elena: 1 anno e 6 mesi, pena sospesa e 800 euro di multa (primo grado 5 anni e 2 mesi).

PROTOPAPA Francesco: 7 anni e 6 mesi (primo grado 10 anni di reclusione).

REALE Angelamaria: 1 anno e 6 mesi, pena sospesa e non menzione, 800 euro multa (primo grado 2 anni di reclusione e 5.000 euro di multa).

RIZZO SCACCIA Danilo: 1 anno e 2 mesi (primo grado 3 anni e 6 mesi).

SCINARDO TENGHI Giuseppe: 3 anni e 2 mesi (primo grado 4 anni).

SCINARDO Giuseppina: 2 anni e pena sospesa (primo grado 3 anni e 4 mesi).

SPASARO Angelica Giusy: 10 mesi, pena sospesa ed multa da 800 euro (primo grado 3 anni e 4 mesi).

SPASARO Giuseppe Natale: reato prescritto (primo grado 2 anni e 6 mesi)

STRANGIO Antonia: 3 anni e due mesi (primo grado 11 anni e 10 mesi di reclusione).

TALAMO Mirko: 2 anni e 3 mesi (primo grado condanna a 3 anni).

VECCHIO Giovanni: 5 anni e 5 mesi ( primo grado 10 anni e 3 mesi)

ZINGALES Carmelino: assolto perché il fatto non costituisce reato (primo grado 5 anni e 8 mesi).