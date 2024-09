Dopo il debutto vincente di domenica scorsa in Coppa Italia, in casa del Città di Galati, l’Orlandina Calcio si appresta ad affrontare la gara di ritorno domenica tra le mura amiche, forte dei due gol di vantaggio. Ma non sarà comunque una partita semplice.

Sabato intanto la presentazione ufficiale della squadra alle 19 in piazza Matteotti a Capo d’Orlando. Presente l’ex calciatore della Juventus Michele Padovano.