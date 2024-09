A/20: ripristinata la circolazione in entrambe le direzioni dopo l’incendio di ieri all’interno della galleria Calavà

E’ stato riaperto il transito sull’autostrada A/20 Messina Palermo in entrambe le direzioni dopo che ieri pomeriggio, intorno alle ore 16:30, i Vigili del fuoco del Comando di Messina erano intervenuti per un incendio bisarca all’interno della galleria Calavà, nel tratto autostradale tra Patti e Gioiosa Marea, direzione Palermo.

La squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Patti è intervenuta per estinguere il grosso rogo che avvolgeva interamente il mezzo. In supporto alla squadra, è intervenuta anche quella del distaccamento di Milazzo e dalla sede centrale, è stato inviato il carro aria e una autobotte pompa in rincalzo, per un maggior supporto idrico.

Vista la natura delle operazioni, quel tratto di autostrada era stato interdetto al transito veicolare con uscita obbligatoria a Brolo. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato tutta l’area coinvolta, le squadre hanno fatto rientro in sede. Sul posto la polizia stradale di Sant’Agata Militello, agli ordini del comandante Massimiliano Fiasconaro lae squadra del consorzio autostrade siciliane. Ora il transito è ripreso in entrambe le direzioni.