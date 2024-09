Tindari: la festa della Madonna Nera, le funzioni e la viabilità

Mancano tre giorni alla festa della Madonna del Tindari e come ogni anno si incentivano i pellegrinaggi a piedi e le funzioni alla Basilica della Madonna Nera in attesa della sera del 7 e della solennità dell’8 settembre.

Fino a domani 6 settembre si celebra la novena di preparazione, che è stata animata, dal 29 agosto scorso, per ogni serata, dalle parrocchie Sacro Cuore e San Michele di Patti, Santa Maria di Fatima di Barcellona Pozzo di Gotto, dall’Usmi e consacrate della Diocesi di Patti, dalla parrocchia di San Giuseppe di Tindari, Santa Maria di Sant’Angelo di Brolo, San Michele Arcangelo e San Giovanni Battista di Sinagra e Maria Santissima di Porto Salvo di Capo d’Orlando.

Oggi sarà la volta della parrocchia San Giuseppe di Oliveri e domani dai volontari della Basilica. Questa sera alle ore 21.00 “Nella notte con Maria”, la fiaccolata dalla contrada Locanda fino alla Basilica.

Il 7 settembre la vigilia della festa, alle ore 19.00 ci sarà la processione; alle ore 21.00 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Patti monsignor Guglielmo Giombanco e alle ore 23.00 i giochi pirotecnici. A mezzanotte la celebrazione eucaristica della Natività della Beata Vergine Maria.

L’8 settembre, solennità di Maria Santissima del Tindari, alle ore 11.00 il solenne pontificale presieduto dal cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento e amministratore apostolico dell’Eparchìa di Piana degli Albanesi e l’offerta della lampada votiva da parte del comune di Gioiosa Marea. Infine alle ore 20.00 ci sarà la rassegna corale mariana organizzata dalla Chorus Inside Sicilia 11° festival internazionale corale di musica sacra mariana.

Come ogni anno, per questa festa sono previste disposizioni viarie; dall’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale di Patti Antonino Scaffidi Lallaro emerge che dalle ore 14.00 di sabato 7 settembre e fino alle ore 01.00 di domenica è previsto il senso unico in direzione Messina tra il bivio di Mongiove ed il bivio di Oliveri.

Chi proviene dall’autostrada da Messina deve uscire al casello di Patti. Dalle ore 15.00 del 7 settembre il traffico sarà deviato dalla statale 113 verso la frazione Scala. Dalle ore 7.30 c’è il transito vietato in via Monsignor Pullano ed il bus navetta dai parcheggi Locanda 2 al parcheggio degli Ulivi.

Dalle ore 7.00 alle ore 24.00 del 7 settembre i pullman non potranno accedere alla via Monsignor Pullano e potranno sostare nel parcheggio Locanda 1, le auto invece nei parcheggi Locanda 1 e 2 e nell’area spianata con accesso aperto sulla 113.