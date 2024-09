Offrono un passaggio in auto ad una giovane donna conosciuta in un night club e la rapinano. Tre giovani arrestati dai carabinieri

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno arrestato tre individui, un 25enne milanese e due cittadini stranieri di 21 e 26 anni, tutti con precedenti penali, ritenuti responsabili di aver aggredito e rapinato una giovane donna, domiciliata in Nord Italia, conosciuta durante una serata trascorsa in un night club di Catania.

Con una telefonata al numero di pronto intervento 112, è stata la stessa donna ad allertare i Carabinieri che, intervenuti nel luogo segnalato, hanno avviato un’attività investigativa che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima ed anche grazie all’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza della zona, ha permesso di documentare le dinamiche dell’azione delittuosa e risalire all’identità dei responsabili.

Secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, la donna, al termine di una serata trascorsa in un locale notturno di Catania, avrebbe accettato un passaggio in auto offerto dai tre malviventi che, all’arrivo presso un B & B di Giardini Naxos, dove questi alloggiavano, l’avrebbero aggredita e rapinata del proprio telefono cellulare e della somma di 160 euro in contanti, procurandole anche delle lesioni.

I tre presunti responsabili sono stati rintracciati ed arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Taormina con l’accusa di rapina e lesioni personali ed ora si trovano ristretti presso il carcere di Messina Gazzi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria