Milan Club “Silvio Berlusconi” di Capo d’Orlando, aperte le iscrizioni per la stagione 24/25

Sono ufficialmente aperte le iscrizione per la stagione 24/25 al Milan Club “Silvio Berlusconi” di Capo d’Orlando.

Nato lo scorso anno, il club ha di recente inaugurato la nuova sede, in via Della Fonte 27, con un locale Sky autorizzato per vedere tutte le partite dei rossoneri.

Durante l’ultima assemblea sono state rinnovate le cariche: il Presidente è Alberto Giulio, mentre il Vice Paride Mazzù. Segretario Tindaro Giarrizzo; Cassieri Ferro e Cattafi.

Tra i servizi offerti dal Club ricordiamo:

Prelazione e agevolazione prezzi su biglietti

Visione gare

Strutture convenzionate a Milano

Organizzazione eventi riservati ai tesserati.

Il 12 ottobre inoltre il grande evento: a Capo d’Orlando arriverà il giornalista Mauro Suma, storico direttore di Milan Channel.

Contatti e info per iscrizioni:

Alberto +39 348 8231294