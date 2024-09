Messina: lo Stretto brinda l’11 settembre tra mare, musica ed arte per il “CocktailDay”.

Messina, mercoledì 11 settembre ospiterà l’iniziativa “CocktailDay”, che vedrà protagonisti 14 bartender provenienti da tutta Italia i quali, nello splendido scenario dello Stretto, creeranno i loro cocktail.

Il tema della serata “mare, musica ed arte”, ispirerà i creativi dei drink, per offrire ai messinesi le loro migliori creazioni frutto di costante lavoro, preparazione e conoscenza dei prodotti utilizzati. Marina di Nettuno non solo ospiterà l’evento ma, per l’occasione, presenterà 5 cocktail ideati da Christian Costantino cofondatore dell’associazione “Bartender Lab Academy”.

Dalle ore 18, sarà possibile apprezzare e degustare i drink dei 14 bartender i quali, ogni ora, si avvicenderanno al bancone di Marina di Nettuno. Messina sarà rappresentata da Michele Salerno con Gin Fish, Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giovanni Imbesi e Valeria Gangemi per “Bartender Lab Academy”.

Otto le Aziende che hanno aderito all’iniziativa, 5 delle quali, dalle ore 16 alle ore 20, organizzeranno delle masterclass per addetti ed appassionati.

La manifestazione sarà arricchita ed allietata dagli artisti di “Frequenze” il format itinerante ideato da Piero Anna, che nella stagione estiva ha visto esibirsi in città, Dj’s e artisti, che a ritmo di musica hanno dato vita a delle opere che saranno esposte e premiate, tra un drink e l’altro.

Il ricavato, delle eventuali vendite dei quadri, andrà in beneficenza.