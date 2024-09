Messina: il Team Volley pronto per la nuova stagione agonistica con diverse novità e tantissimo entusiasmo

Anche per il Team Volley Messina inizia la preparazione in vista dell’inizio dei prossimi campionati: serie C per la maschile e la serie D per la femminile.

La società presieduta da Gigi Guerrera, uno dei dirigenti più longevi ed appassionati del panorama messinese e non solo, è molto attiva soprattutto nel settore giovanile con uno staff di tecnici che, girando per le palestre delle scuole, cercano di far avvicinare a questo sport, tanti giovani desiderosi di imitare le gesta della nazionale femminile che, alle ultime Olimpiadi di Parigi, si è aggiudicata la medaglia d’oro.

La pallavolo è lo sport di squadra che annovera più tesserati soprattutto al femminile, rappresenta una “palestra di vita” dove i valori della condivisione rappresentano il fulcro principale sul quale poi ruota la sana competizione agonistica. La vittoria alle Olimpiadi, sicuramente darà nuova linfa ad uno sport che accoglie i giovani, offrendo loro una importante alternativa alle tentazioni provenienti da una società spesso distratta di fronte ai bisogni della nuove generazioni.

Il settore femminile di Team Volley vanta una trentina di giovani atlete seguite dai tecnici Paola Laganà e Franco Donato. Anche il settore maschile vanta un gruppo considerevole di atleti che, sotto le direttive di Giuseppe Caravello e Massimiliano Triolo, sono desiderosi di disputare un campionato di altissimo profilo agonistico e tecnico.

Team Volley si è presentata alla città ed al sindaco Federico Basile che, insieme all’assessore Massimo Finocchiaro ha accolto a Palazzo Zanca atleti, tecnici e dirigenti tutti desiderosi di ben figurare nei due campionati, consapevoli che si dovrà continuare a valorizzare il settore giovanile elemento indispensabile di continuità per il futuro pallavolistico messinese.

All’incontro con il sindaco, oltre a Gigi Guerrera, erano presenti anche il direttore generale Carmelo Siracusa, gli atleti, tutti i tecnici, dirigenti e lo staff medico.

.