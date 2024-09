Dalla Sicilia fino a San Pietro. Due bande locali si sono esibite per Papa Francesco

La musica unisce. In occasione dell’udienza papale dello scorso 28 agosto, le associazioni musicali “Arturo Toscanini” del Comune paladino ed “Erasmo Marotta” di Randazzo hanno avuto il privilegio di esibirsi per Papa Francesco.

Sono trascorsi diversi giorni dall’esperienza vissuta dalle due bande a San Pietro e, ancora, sia i piccoli che i grandi musicisti continuano a sfogliare le foto scattate con il Sommo Pontefice.

Dopo aver partecipato all’udienza, i due complessi hanno avuto la possibilità di portare in dono una targa simbolica al Santo Padre.

«Nonostante il poco tempo, –racconta il presidente dell’A. Toscanini Francesco Sgrò –ho avuto la possibilità di spiegare al pontefice il significato del dono. Il papa, dopo aver benedetto la targa, ci ha manifestato la sua immensa felicità nell’aver trascorso l’intera giornata all’insegna della condivisione e della gioia, amplificata dalla presenza della musica».



Le sorprese non finiscono qui. Le associazioni, tramite un permesso speciale, hanno avuto la possibilità di sfilare in Piazza San Pietro, suonando alcune marce, che, poi, si sono amalgamate con le differenti melodie prodotte da altri gruppi culturali.



La musica come campo aperto alla collaborazione come quella nata tra la “Toscanini” e la “Marotta” che, guidate rispettivamente da Francesco Sgrò e dal presidente Antonio Greco e dal maestro Angelo Zirilli, sottolinea l’amore per una grande passione portata avanti anche a km di distanza.

Articolo di Elisa Caruso