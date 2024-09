Sinagra, partiti i lavori per ripulire i torrenti. Già in gara altri interventi per l’asse fluviale Sinagra

Scongiurare il pericolo di esondazione e il dissesto idrogeologico con interventi di mitigazione del rischio e messa in sicurezza degli alvei fluviali. Questo l’obiettivo dei lavori urgenti per la manutenzione straordinaria sul demanio idrico fluviale ricadente del territorio comunale di Sinagra, consegnati ed avviati nei giorni scorsi.

Gli interventi, finanziati dall’Autorità di Bacino del distretto idrografico per la Sicilia, erano stati sollecitati, dall’amministrazione comunale guidata da Nino Musca nel gennaio del 2023, a seguito delle criticità riscontrate nel Torrente Sinagra e nei corsi d’acqua secondari: Mulinazzo, Caputo, Limari, Pianomonaci, Saia, Piraino, Rolletta, Patrì, San Sebastiano, Immillaro, Trubolo e Strangolino. Ne seguì, nel successivo mese di marzo, un sopralluogo congiunto tra i funzionari del ‘Servizio 7’ dell’Autorità di Bacino ed i funzionari dell’Ufficio tecnico del Comune di Sinagra, per verificare lo stato di criticità idraulica che limitava il regolare deflusso delle acque dei vari torrenti, al termine del quale l’autorità attestò con verbale che gli alvei dei corsi d’acqua del territorio erano ostruiti da una fitta vegetazione e da detriti di vario genere. L’autorità ha quindi ammesso il progetto esecutivo redatto dal comune e le relative opere a finanziamento con decreto emesso nell’ottobre 2023 per un ammontare di 249.950,00 €.

Gli interventi, per i quali il comune di Sinagra, nominato oggetto attuatore con una convezione siglata con l’autorità di bacino, prevedono lo sfalcio della vegetazione sulle arginature, il taglio meccanico e manuale della vegetazione spontanea presente in alveo e sono stati affidati alla ditta castelluccese Mammana Michelangelo srl, che si è aggiudicata la gara lo scorso 1 luglio, con un ribasso del 40%, per un importo complessivo di 146.746,72 euro. In vista dell’arrivo della stagione autunnale i lavori, la cui direzione è stata affidata al Geom. Massimiliano Fiolo, sono già stati avviati.

“Ringraziamo l’ing. Santoro, segretario generale dell’Autorità di Bacino” commenta il sindaco Nino Musca ”per l’attenzione rivolta alle necessità ed alla sicurezza dal nostro territorio, che è già destinatario di un ulteriore finanziamento per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un altro tratto dell’asse fluviale Sinagra, per un importo analogo, la cui gara d’appalto è gestita direttamente dal genio civile.”