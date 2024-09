Gioiosa Marea: a Gioiosa Guardia realizzato l’evento “Hellas – Gioiosa”

Grazie alla collaborazione del Parco archeologico di Tindari e del comune di Gioiosa Marea è stato realizzato l’evento “Hellas – Gioiosa”, promosso da SicilyLab nell’ambito della rassegna “Il Sorriso degli Dei” sul sito del monte Meliuso di Gioiosa Guardia.

E’ stata una ricostruzione tridimensionale dell’antico insediamento, sia attraverso l’opera di land-art installata sulla rocca che domina i resti dell’abitato siculo-greco, dove è stato eretto un tempio circolare, dedicato alle donne scienziate di ieri e di oggi e alle vittime di femminicidio.

Un lavoro impegnativo, progettato e condotto sul terreno da Cristina Corsetti, Enrica Donati, Federica Mercuri e sul campo base da Martina Cristaudo. Il tempio, interamente biodegradabile, è composto da due tonnellate di pannelli montati ad incastro.

Fondamentale il lavoro svolto in sinergia con i vertici del Parco archeologico di Tindari e con il comune di Gioiosa Marea, soddisfatti per il successo di pubblico e per l’esperienza sensoriale, visiva e teatrale.

(foto di Tindaro Buzzanca)