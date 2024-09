Tutto pronto per Amunì Festival a Torrenova. Il piano straordinario della viabilità per il 6, 7 e 8 settembre

Tutto pronto a Torrenova per l’Amunì Festival, la tre giorni dedicata alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche dell’Isola. Un evento di respiro internazionale, con 22 espositori, buyer nazionali ed internazionali e i tre grandi concerti collaterali, di Rocco Hunt il 6 settembre, Fedez il 7 e Arisa l’8. Attesi migliaia di fans e visitatori, da ogni parte della Sicilia.

Imponente la macchina organizzativa predisposta dall’amministrazione comunale, di concerto con il commissariato di PS di S. Agata Militello, che coordina le attività di ordine pubblico e sicurezza dell’evento. Imperativo categorico: garantire una viabilità ordinata e la sicurezza delle persone, scongiurare ingorghi e parcheggi selvaggi. Ieri sera il primo cittadino Salvatore Castrovinci ha reso noto il dettagliato piano di viabilità.

La cittadina tirrenica è stata distinta in due macro-aree: zona di Piazza Marina e Campo Sportivo, dove si svolgono tutte le manifestazioni e perimetro del centro cittadino.

Zona Marina chiusa a partire dalle 16, per tutti e tre i giorni. Inibite al traffico veicolare: Via S. Pietro, Cavalcavia Cafarelli, Via Pirandello e Via Benedetto Caputo dal sottopasso della stazione. Da via Pirandello e cavalcavia Cafarelli potranno transitare i possessori dei ticket parcheggio Blu (Campo Sportivo e piazza d’Acquisto) e Rosso, e i disabili, a cui sono stati riservati i 150 posti auto gratuiti sul viadotto Cafarelli. Da via San Pietro libero accesso ai possessori di ticket per il parcheggio azzurro sul Lungomare. Libero accesso anche a residenti, pedoni, ciclisti e organizzatori.

Il centro cittadino verrà invece chiuso al transito veicolare dalle 19, con sbarramenti da S. Agata al Ponte Rosmarino e poi agli incroci della SS 113 di Via Maurizio Gorgone, Via Benedetto Caputo, Via Tasca, Via Meli e via Barbuzza (cimitero).

Statale 113 regolarmente aperta al transito. Potranno accedere al centro urbano i possessori dei ticket dei parcheggi, di qualunque colore, senza limite di orario per raggiungere il posto prenotato; pedoni, ciclisti, disabili e residenti. Dai Parcheggi dell’Ex fiera (verde), zona Industriale riservata ai pullman (Giallo) e lungomare (azzurro) si potrà raggiungere l’area della manifestazione con i bus navetta messi a disposizione dall’organizzazione. Prorogato il termine per l’acquisto online dei parcheggi sulla pagina https://amuniparking.it/ fino al 5 settembre. Inoltre dal 6 settembre agli ingressi principali (Via Gorgone, Via Caputo e Ponte Rosmarino), saranno allestiti tre botteghini per acquistare il ticket parcheggio, fino ad esaurimento posti. Per il 6 e 7 e 8 settembre già sold-out il parcheggio Rosso (Ex Filatoio); il Blu (Campo Sportivo) per il 6 e 7 settembre. Restano, invece, pochi posti nel parcheggio Azzurro del lungomare.