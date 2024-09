Patti: mancato pagamento delle quote per il polo universitario, in giudizio contro i comuni di Gioiosa Marea e Piraino

Il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio al Tribunale di Patti contro i comuni di Gioiosa Marea e di Piraino per il mancato pagamento delle quote di compartecipazione relative all’accordo di programma sul polo didattico decentrato dell’università di Messina, quando, presso il Seminario Vescovile di Patti, fu istituzionalizzata la facoltà di giurisprudenza.

L’accordo programma risale al 2010 e con esso fu formalizzato il prospetto di riparto della spesa da suddividere tra tutti gli enti e istituzioni partecipanti; si evidenziò allora come gli enti sottoscrittori, entro le scadenze fissate, avrebbero dovuto pagare, in due soluzioni, al comune capofila – il comune di Patti – l’importo di propria competenza.

Furono prospettati invano solleciti ai comuni morosi per il mancato versamento delle quote di compartecipazione per gli anni 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e nel 2020, con un nuovo legale, l’avvocato Ivan Segreto, il comune di Patti ha rinnovato le sue istanze.

Il comune di Gioiosa Marea, di contro, ha notificato atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Patti, che ha fissato la comparizione delle parti al 30 novembre. Anche il comune di Piraino ha notificato atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo per un’udienza fissata al tribunale di Patti per il 18 novembre.