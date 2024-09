Capo d’Orlando – Chiusa la 2a edizione di “Ittica” tra arte, cultura, dibattito e spettacoli – VIDEO

Serata piena di divertimento, spettacolo e buon cibo, ma che lascia spazio anche a riflessioni profonde sul futuro della pesca in Sicilia e nel Mediterraneo.

Sabato scorso a Capo d’Orlando si è conclusa la 2° edizione di Ittica, Festival della Valorizzazione del Patrimonio Ittico Siciliano. Un progetto nato lo scorso anno dalla volontà del Comune di Capo d’Orlando e grazie al supporto della Regione Siciliana, che è stato curato dall’Assessore al Cultura, Turismo e sport Giacomo Miracola e dall’esperto del comune Giulia Sirna.

Un festival durato tre giorni, con l’anteprima andata in onda in Piazza Blasco d’Aragona, mentre le serate conclusive si sono tenute in Piazza Caracciolo, luogo storico per la cittadina tirrenica. Una location simbolica: il quartiere Uletta era infatti l’antico luogo dei pescatori, nel tempo trasformatosi in quartiere residenziale, che non ha perso la sua identità.

Sabato, dopo l’apertura degli stand dello street food, l’inaugurazione della mostra collettiva Le donne e il mare, curata da Margherita Tugnoli e poi la live performance con la creazione, dal vivo, di un murales a cura degli artisti siciliani Pensieri Illustrati, Matteo Vilardo e Chiara Speziale.

A seguire spazio alla cucina, con lo show coking del finalista dell’ultima edizione di Masterchef Antonio Mazzola, che ha esaltato un pesce tipico del mediterraneo, il capone, proponendo un piatto davvero da urlo. Antonio ha raccontato della sua esperienza a Masterchef e di come quest’ultima gli abbia letteralmente cambiato la vita. Spazio poi a un dibattito molto vivace sul futuro e sul presente della pesca in Sicilia, con Ninni Ravazza, autore del libro Diario di Tonnare, divenuto poi un docufilm che è stato proiettato al termine della serata. Insieme a lui il Biologo, prof. Andaloro e due storici pescatori orlandini, ricchi di aneddoti e di amore per il mare: Ciccio Mentesana e Roberto Letizia. In chiusura, la musica con il concerto di Marco Corrao, Live Nebros. con Nino Milia alla chitarra, Raffaele Trimarchi alla batteria e Nadia Impalà al pianoforte.

Foto pagina Facebook Ittica Capo d’Orlando

Riprese Video Giulio Schiavo