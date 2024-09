Santo Stefano di Camastra – Quattro Archi: sport, memoria e commozione – VIDEO

Emozionante sintesi di sport e memoria di padre e figlio, figure che hanno lasciato ciascuno a modo proprio, una grande eredità alla comunità stefanese, che spazia dall’impegno nel mondo calcistico e nelle attività sociali della Città delle Ceramiche, all’amore per il territorio e i suoi abitanti. La III edizione della Quattro Archi gara podistica dedicata alla memoria di Geatano e Gigi Catania, cittadini stefanesi entrambi prematuramente scomparsi, ha chiuso sabato 31 agosto il carnet di eventi dell’estate stefanese. Appuntamento ormai fisso nel calendario delle manifestazioni estive per volontà dell’amministrazione comunale, organizzato dall’assessore Alessandro Amoroso e dall’Asd Sicilia Running Team, guidata da Leonardo Lunetto, associata Fidal, la manifestazione era stata ideata dal compianto Tanino Catania, quando era assessore allo sport, è poi ripresa dopo la morte del figlio Gigi, giovane molto amato dagli stefanesi. 22 le categorie di partecipanti che si sono sfidati nel percorso tracciato per le viuzze del centro cittadino. Poi la premiazione in piazza Matrice, tra commozione e festa sportiva.