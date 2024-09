“Mizzica, questo è Jazz”, trionfo a Messina

Sabato sera d’incanto al Giardino Corallo grazie a “Mizzica, questo è Jazz”, lo spettacolo di teatro e musica scritto da Marina Romeo, con Andrea Tidona, Rino Cirinnà al sax, regia di Alessandro Machia.

L’evento, il primo della mini rassegna ME Jazz Festival, curata dall’associazione Sicilia Mundi con il patrocinio dell’assessorato regionale al Turismo e del comune di Messina, è stato un percorso suggestivo dalla Sicilia verso New Orleans.

Un superlativo Andrea Tidona, ha raccontato la storia di Antonino, un ragazzo costretto dalla miseria ad emigrare in America, dove trova un’accoglienza agghiacciante mitigata dall’amicizia con Jim suo collega scaricatore di porto.

I due stringono un legame affettivo reso indissolubile dalla comune passione per la musica che rappresenta per entrambi la salvezza e il riscatto dalle tante umiliazioni subite. Ad affiancare la splendida interpretazione di Andrea Tidona, una band coordinata da Rino Cirinnà, il geniale sassofonista italo americano, che spaziando da “ Ciuri Ciuri”, mentre si racconta della partenza , a When the saints go marchin in”, filo conduttore dell’interro spettacolo, per chiudere in bellezza con Amazing Grace, ha arricchito la narrazione rendendo impeccabile la rappresentazione teatrale.

La regia sapiente e delicata di Alessandro Machia, impreziosita grazie a un gioco di luci evocativo dal blu del mare che accompagna la partenza del protagonista a toni ambrati dal forte impatto emotivo ha regalato brividi struggenti agli spettatori.

Il testo, nello stile inconfondibile di Marina Romeo che coniuga perfettamente una certosina conoscenza dell’argomento trattato unita a momenti dall’impronta lirica commovente, è un gioiello che conferma la maestria dell’autrice nell’ambito della scrittura drammaturgica nazionale.

“Mizzica, questo è Jazz” ha tutte le premesse per calcare i più prestigiosi teatri italiani e internazionali, secondo rumors attendibili fioccano le richieste per le repliche partendo dalla Sicilia verso il Nord, con la speranza comune a tutta la compagnia di sbarcare come Antonino, il protagonista interpretato da Andrea Tidona a New Orleans da vincitori, riscattando i tanti siciliani che inizio Novecento posero dolorosamente i piedi sul suolo americano.