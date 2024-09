Miss Reginetta Over, andata in scena la finale a Riccione tra bellezza ed eleganza – VIDEO

All’Opera Beach Club di Riccione è andata in scena la bellezza italiana, grazie al concorso Miss Reginetta Over, promosso dalla New Meta Event del Patron Alessio Forgetta.

Le 51 Miss in gara hanno sfilato con abiti eleganti e in costume, sfoggiando tutta la loro bellezza.

La serata, presentata da Francesco Anania, ha visto tra gli ospiti il noto partecipante del programma Uomini e Donne Paolo Marzotto, il cabarettista di Colorado Cafè Roberto De Marchi e la reduce dall’Isola dei Famosi, la show-girl Matilde Brandi.

Ad incoronare le nuove reginette, Rossana Villani vincitrice del titolo nel 2023.

Per la categoria Senior ha vinto la sessantenne Farmacista veronese Paola Diani; per la categoria Lady la bresciana Elena Rossi di 43 anni, che nella vita è un insegnante e organizzatrice di eventi; mentre per la categoria Junior l’istruttrice di Fitness aretina Erika Boldi.