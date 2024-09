Alex Britti, performance da urlo a Naso. Da “Oggi sono Io” a “7000 Caffè”, passando per “Una su un milione”

Mani a tempo per Alex Britti. Ieri sera a Naso, a conclusione della Festa Patronale di San Cono, il cantante romano ha fatto ballare e cantare a squarcia gola l’intero pubblico.

Un viaggio musicale nel repertorio dell’artista e nella memoria degli ascoltatori presenti, che si sono goduti ogni momento del concerto.

E’ con “Gelido” che il cantautore rompe l’attesa e il silenzio di Piazza Roma, seguito da diversi brani come “Una parola differente”, “Buona fortuna”, “Piove” per poi arrivare al clou dell’esibizione, segnata dai grandi successi come “La Vasca”, “Una su un milione” e “7000 caffè”.

Voce inconfondibile e passione smisurata per ogni genere musicale si incontrano nella performance di Alex, il quale con in braccio una chitarra regala incredibili frammenti musicali.

Nel 1998 ha esordito con il singolo “Solo una volta(o tutta la vita)” collocandosi al primo posto nelle classifiche italiane. L’anno successivo ha vinto, nella sezione Nuove proposte, il Festival di Sanremo con “Oggi sono io”, incisa, due anni dopo, da Mina.

Anche il Cinema rappresenta un capitolo importante nella vita dell’artista. Infatti, nel 2011 ha composto la colonna sonora del film “Immaturi” diretto da Paolo Genovese, che l’hanno portato alla candidatura al David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Un artista dalle mille sfaccettature che ha concluso il suo concerto con la canzone “Baciami e portami a ballare”, mandando in delirio i fans.

Articolo di Elisa Caruso