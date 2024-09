Si chiude con successo la 19^ Edizione dell’Expo Oliveri 2024: Un Viaggio tra Innovazione, Tradizione e Cultura

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 di Expo Oliveri, la fiera che ogni anno, dall’1 al 31 agosto, porta a Oliveri un ricco panorama di innovazioni, tradizioni e culture diverse. Organizzata da “Eurofiere SRL”, guidata con passione e dedizione da Giusy e Francesca D’Amico, la manifestazione ha visto la partecipazione di un vasto pubblico e di numerosi espositori provenienti non solo dalla Sicilia, ma da tutta Italia.

«Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Oliveri e all’Assessore Regionale Elvira Amata per il loro supporto e per aver creduto nella nostra visione. La loro presenza e il loro sostegno sono stati preziosi per il buon esito della Fiera. Siamo grati a tutti gli espositori e gli artisti artigiani che hanno partecipato a questa edizione di Expo Oliveri, portando con sé innovazione, creatività e la passione per il proprio lavoro. Il loro contributo è stato fondamentale per il successo dell’evento, rendendolo un vero e proprio punto di incontro con i visitatori di tutte le Regioni italiane. Già da ora siamo al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di rendere Expo Oliveri ancora più grande e coinvolgente. Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, riusciremo a superare le aspettative e a continuare a consolidare un evento che ormai è diventato un punto di riferimento per la nostra comunità e non solo» così ha dichiarato la famiglia D’Amico di “Eurofiere SRL”.

Tra le novità di quest’anno, hanno spiccato gli stand dedicati alle innovazioni tecnologiche e artigianali, con espositori che hanno presentato prodotti unici e creativi, spesso disponibili solo in fiera. Borse artigianali e artistiche provenienti da produttori di Roma, bigiotteria realizzata da maestri artigiani, manufatti sartoriali per la prima infanzia, e giochi interattivi per bambini sono stati solo alcuni degli articoli che hanno catturato l’attenzione dei visitatori.

Grande attenzione è stata riservata al settore agroalimentare, con un’ampia offerta di prodotti di qualità. Tra i protagonisti, le aziende produttrici di alimenti a base di melagrana, miele, confetture e marmellate, che hanno ribadito l’impegno verso la qualità alimentare, un tratto distintivo di questa edizione. La presenza dell’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), costituita da diversi soci, ha rafforzato il focus sulla Filiera corta, promuovendo il buon cibo e incentivando un’alimentazione consapevole e sostenibile.

L’area Food & Beverage ha deliziato i palati con gelati e crema di pistacchio artigianali, olive condite con oli e spezie di eccellenza, e altre specialità che hanno raccontato la ricchezza gastronomica della Sicilia. Gli espositori locali hanno reso omaggio alla loro terra con prodotti a tema e manufatti realizzati a mano, mentre le aziende provenienti da altre regioni italiane hanno portato le loro peculiarità, creando un incontro tra culture e sapori diversi.

La fiera è stata anche un crocevia di culture internazionali. Gli stand dedicati alla cultura etnica e orientale hanno aggiunto un tocco esotico all’evento, testimoniando come anche questi mondi facciano parte dell’identità siciliana. In particolare, uno stand di incisioni ha affascinato i visitatori con storie raccolte durante viaggi in tutto il mondo, dimostrando ancora una volta la vocazione di Expo Oliveri a essere un luogo di scambio e contaminazione culturale.

Non sono mancati momenti di intrattenimento, con stand di profumi, piercing e tatuaggi, dove ogni sera i ragazzi hanno potuto sperimentare nuove espressioni di stile.

L’Expo Oliveri 2024 si chiude così, con un bilancio più che positivo sia per l’affluenza di pubblico che per la qualità delle proposte espositive. Ancora una volta, la fiera si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi desidera immergersi in un mondo fatto di tradizione, innovazione e scoperta.