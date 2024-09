A18, furgone contro guardrail. Grave il passeggero, trasferito in elisoccorso

Un grave incidente stradale, a quanto pare autonomo, si è verificato intorno alle 6.30 di questa mattina dell’autostrada A18 nel tratto di autostrada tra Giarre e Fiumefreddo, in direzione Messina.

Coinvolti nel sinistro due fratelli, che viaggiavano a bordo di un furgone. Per cause in corso di accertamento il mezzo sarebbe andato a sbattere contro il guardrail al km 46,800. Ad avere la peggio nell’impatto sarebbe stato il passeggero del furgone, rimasto seriamente ferito, mentre il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L’uomo è stato soccorso dai anitari del 118 e trasferito in ospedale in elisoccorso. Per consentire di far atterrare il velivolo a pochi metri dal punto di impatto, è stata chiusa l’autostrada in entrambe le direzioni di marcia e, dopo i soccorsi, riaperta in direzione Catania. Lunghe code in direzione Messina, dove il traffico è stato deviato in corsia di sorpasso fino alla rimozione del mezzo.

Sul posto la Polstrada di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco.