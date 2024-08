Torrenova – SS 113, incidente autonomo in moto nella notte. Illeso il centauro

Fortunatamente sarebbe rimasto illeso il centauro che questa notte, intorno alle 2, è rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo sulla SS 113, nel comune di Torrenova, all’altezza di località Fontanelle.

L’uomo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del ciclomotore, che secondo le prime informazioni sarebbe scivolato sull’asfalto per alcune decine di metri, andando poi ad incastrarsi nel guardrail. Il centauro non avrebbe riportato ferite, forse anche grazie alla tuta di protezione che a quanto pare indossava al momento del sinistro. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sant’Agata di Militello per i rilievi di rito.