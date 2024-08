Sant’Agata Militello piange Carlo Carcione, il 55enne morto ieri a seguito di un incidente sulla 113

Ancora un lutto per Sant’Agata di Militello, che piange la prematura scomparsa di Carlo Carcione, 55 anni, operaio di una ditta edile.

L’uomo, nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.30 a bordo di un pick-up viaggiava in direzione Palermo sulla SS 113. All’altezza del chilometro 115, nel territorio comunale di Capo d’Orlando, poco prima di una curva a gomito, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un minivan, che procedeva in direzione opposta. Il 55enne, rimasto ferito, è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno condotto al Ps dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, dove sono state riscontrate le sue gravi condizioni. I sanitari hanno, quindi, prestato le cure del caso, tentando di salvargli la vita, ma intorno alle 20 l’uomo è spirato. Secondo le prime informazioni, a quanto pare lo sfortunato 55enne avrebbe riportato un grave trauma interno, che gli avrebbe provocato una lesione alla milza.

Sul posto, oltre alla polizia locale di Capo d’Orlando che ha regolato il traffico, deviato tra l’incrocio di San Martino e quello di via Benefizio per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, anche personale Anas, mentre i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di S. Agata di Militello, hanno effettuato i rilievi. Al vaglio delle autorità quanto accaduto. Quale atto dovuto il PM di turno, nella tarda serata di ieri, ha disposto il sequestro della salma, trasferita all’ospedale Papardo a Messina, per essere sottoposta ad autopsia.

Numerosi i messaggi di cordoglio postati ieri sera via social, da amici e conoscenti, tra i quali la terribile notizia si è diffusa velocemente. Quanti lo hanno conosciuto lo hanno ricordato ieri, con i loro messaggi, come padre amorevole, instancabile lavoratore e persona dotata di grande bontà.