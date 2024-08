Capo d’Orlando – Occupava abusivamente la spiaggia, denunciato titolare di struttura ricettiva. Sanzioni per oltre 2.000€

Proseguono intensamente i controlli dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello nell’ambito dell’operazione nazionale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera denominata “Mare e laghi sicuri 2024”, volta a garantire il rispetto delle normative di sicurezza balneare nonché del corretto uso del demanio marittimo.

Nei giorni scorsi, nel corso della costante attività di monitoraggio del litorale di competenza, in località San Gregorio del Comune di Capo d’Orlando, è stata accertata l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima perpetrata da una struttura ricettiva che, mediante il posizionamento di numerose attrezzature balneari, riservava un ampio tratto di spiaggia ai propri clienti così precluso alla libera fruizione di cittadini e turisti.

In conseguenza di quanto accertato, il titolare della struttura ricettiva è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per occupazione, senza titolo, di suolo demaniale marittimo, mentre le attrezzature balneari sono state rimosse e poste sotto sequestro, assicurando in tal modo la restituzione del tratto di arenile alla pubblica fruizione.

Nei confronti del responsabile dello stabilimento balneare sono state elevate, altresì, due sanzioni amministrative di € 1032 cadauna per carenza delle dotazioni previste dall’ordinanza di sicurezza balneare nonché per l’assenza di idoneo servizio di salvamento.

L’attività di monitoraggio posta in essere dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera sarà sempre più intensa e capillare al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo lungo la costa e la conseguente sottrazione indebita di vaste aree di litorale al pubblico utilizzo, garantendo in tal modo di preservare l’integrità delle risorse costiere.